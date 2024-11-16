Последнее обновление: 16.11.2024 14:25

Разница между пенсиями мужчин и женщин в Чехии составляет €132

Продолжающееся в Чехии зарплатное неравноправие приводит к значительному неравенству между средними суммами пенсий, которые после выхода на заслуженный отдых получают чешские женщины и мужчины.

По результатам исследования инвестиционной платформы Portu, разница в пенсионных выплатах составляет почти 3300 крон (€132) в пользу мужчин. Публикация данных приурочена к отмечаемому 15 ноября Европейскому дню равной оплаты труда.

Более низкие пенсии чешских женщин обусловлены тем, что их средний заработок ниже, чем у мужчин на 17,9%. В денежном эквиваленте, согласно данным Евростата, разница составляет 8400 чешских крон, или €336. Это третий самый значительный разрыв, актуально зафиксированный в государствах ЕС. Самый большой уровень зарплатного неравенства в настоящее время в Евросоюзе наблюдается в Эстонии – 21,3%, а самый низкий в Люксембурге – 1,3%.



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