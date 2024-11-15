В Польше задержали подозреваемого в попытке пустить под откос поезд

В Польше задержали 22-летнего юношу, которого считают ответственным за инцидент на железной дороге, что могло привести к смертельной аварии. Об этом сообщает RMF24.

Задержание касается инцидента неподалеку Гливице, на западе страны, 11 ноября. Утром поезд сообщением Рацибуж – Ольштын на подъезде к городу Жечице наехал на металлические элементы, брошенные кем-то на пути.

Машинист применил экстренное торможение, поезд остановился через 600 метров. Никто из 33 пассажиров и 5 членов экипажа не пострадал.

Службам понадобилось 4 часа, чтобы извлечь металлическую конструкцию из-под поезда.

В пятницу сообщили о задержании 22-летнего мужчины, которого следствие считает виновником инцидента. Других деталей о его личности не сообщается. Ему предъявили обвинение в создании угрозы железнодорожной аварии.

Юноша признал свой поступок, но его мотивы неизвестны. Суд должен принять решение о мере пресечения.

Напомним, в октябре Польша объявила о закрытии российского консульства в городе Познань из-за того, что Россия ведет гибридную войну и осуществляет попытки диверсий на польской территории.