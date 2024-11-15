В порту Нидерландов среди бананов обнаружили 720 кг кокаина

В Нидерландах таможенники обнаружили кокаин среди бананов. Об этом сообщила нидерландская телерадиокомпания NOS со ссылкой на пресс-релиз прокуроров.

Согласно информации, таможенники обнаружили 720 кг кокаина в грузе бананов из Эквадора.

Наркотики были обнаружены во время очередной проверки в порту Влиссинген.

Как утверждают прокуроры, уличная стоимость кокаина составляет около €54 млн. Наркотики были уничтожены.

Следует отметить, что это не первый случай, когда в странах обнаруживают кокаин среди бананов. Так, в начале ноября в Испании перехватили рекордную партию кокаина в бананах на сумму до €780 млн.

А в конце сентября сотрудники сети дисконтных супермаркетов в Германии обнаружили 95 кг кокаина, спрятанных в ящиках с бананами.