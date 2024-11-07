Россия атаковала ударными дронами Киев и Одессу, пострадали как минимум два человека.

Как сообщили власти Киева, беспилотники заходили в столицу с разных направлений, в том числе на небольшой высоте. Воздушная тревога продолжалась восемь часов. Обломки сбитых российских дронов упали в шести районах Киева.

По информации мэра столицы Виталия Кличко, в Соломенском районе на территории предприятия из-за атаки загорелся склад, оттуда госпитализировали пострадавшего человека. В этом же районе обломки упали на территории медицинского центра, информация о пострадавших уточняется. Еще в трех районах Киева возникли пожары: в частности, в ресторане, расположенном на 33 этаже жилого дома. Никто не пострадал, жители дома эвакуированы.

В Одессе в результате удара беспилотников поврежден многоквартирный дом. Сообщается, что во всем доме выбиты окна, на первом этаже возник пожар. Пострадал как минимум один человек.

В ночь на 7 ноября россияне атаковали украинские регионы свыше сотней ударных беспилотников. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Россияне нанесли удар 106 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа. Дроны запускали из российских Курска, Приморско-Ахтарска, Орла и временно оккупированного Крыма.

По состоянию на 12:00 подтверждено сбивание 74 вражеских беспилотников в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях.

Еще 25 вражеских дронов локационно потеряно в разных регионах Украины.