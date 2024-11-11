Премьер Испании объявил о дополнительных €3,76 млрд помощи Валенсии после наводнений

Премьер-министр Испании Педро Санчес в понедельник объявил о выделении €3,76 млрд на дополнительные меры по восстановлению региона Валенсия после самого смертоносного наводнения в современной истории страны. Об этом сообщило издание El Pais.

Выделенные средства являются дополнительными к €10,6 млрд помощи, которые были объявлены на прошлой неделе.

Новый пакет из 110 мероприятий стоимостью €3,76 млрд предусматривает помощь домохозяйствам, которые сдают в аренду, а также €500 млн на удаление грязи в пострадавших районах и €200 млн на помощь фермерам.

Санчес также сообщил, что правительство выделит 150 домов или квартир в пострадавших районах или вблизи них пострадавшим семьям, а также €25 млн на покупку жилья.

Более 220 человек погибли после того, как проливные дожди 29 октября вызвали масштабное стихийное бедствие.

Валенсия после смертоносных наводнений попросила центральное правительство о €31 млрд помощи.

По меньшей мере 89 человек еще считаются пропавшими без вести после смертоносного наводнения.

В 2024 году в Испании зафиксировали наибольшее количество осадков в октябре за всю историю наблюдений.