В Литве приняли закон о национальных меньшинствах

В Литве спустя 15 лет вновь появится закон о национальных меньшинствах

За принятие закона 7 ноября проголосовали 67 депутатов Сейма, ни один не высказался против, четыре политика воздержались, пишет литовская новостная служба lrt.lt.

В Литве не было закона о национальных меньшинствах с 2010 года, когда истек срок действия его прежней версии. Несколько последующих попыток принять новый закон о правах национальных меньшинств не увенчались успехом.

Закон вступит в силу в январе следующего года после подписания президентом.

По мнению министра юстиции Эвелины Добровольской, закон позволяет отделить миграционную политику от граждан Литвы, принадлежащих к национальным меньшинствам. По ее словам, он гарантирует права представителям национальных общин, но не регулирует такие вещи как двуязычные вывески, написание личных имен и тому подобное, что делается в рамках других законов.

В соответствии с законом под лицом, принадлежащим к национальному меньшинству, понимается проживающий на территории Литвы гражданин, имеющий отличную от литовцев национальную идентичность и стремящийся ее сохранить. Закон гарантирует, что никто не может быть принужден к доказательству своей принадлежности к национальному меньшинству, к публичному раскрытию своей национальной принадлежности или к отказу от принадлежности к национальному меньшинству.

Каждому представителю национального меньшинства гарантируется право свободно и без ограничений пользоваться своим языком в частной и публичной, устной и письменной форме. Предусмотрено также право представителя национального меньшинства на получение образования на родном языке.

Отмечается, что государственные учреждения и органы будут обеспечивать условия для подготовки учителей, преподающих на родном языке национального меньшинства, приобретения учебников и других учебных пособий для преподавания на родном языке национального меньшинства, а также право представителей национального меньшинства на создание негосударственных образовательных учреждений.