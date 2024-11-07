Последнее обновление: 07.11.2024 12:16

Деятельность китайской компании TikTok в Канаде прекращается

Власти Канады прекращают деятельность китайской компании TikTok в стране, ссылаясь на риски для нацбезопасности. Об этом сообщает Reuters.

При этом правительство не блокирует доступ канадцев к приложению для коротких видео или их способность создавать контент.

"Правительство принимает меры для устранения конкретных рисков для национальной безопасности, связанных с деятельностью ByteDance Ltd в Канаде, путем создания TikTok Technology Canada Inc", - говорится в заявлении министра инноваций Франсуа-Филиппа Шампаня.

В прошлом году Оттава начала рассматривать план TikTok по инвестированию и расширению бизнеса в Канаде. ByteDance является китайской материнской компанией TikTok.

Согласно канадскому законодательству, правительство может оценивать потенциальные риски для национальной безопасности от иностранных инвестиций, таких как предложение TikTok. Закон запрещает правительству раскрывать детали таких инвестиций.

"Решение основывается на информации и доказательствах, собранных при рассмотрении, а также на советах канадского сообщества по вопросам безопасности и разведки и других правительственных партнеров", - добавил министр.

TikTok заявил, что будет оспаривать приказ в суде.

"Закрытие канадских офисов TikTok и уничтожение сотен хорошо оплачиваемых местных рабочих мест не отвечает ничьим интересам, и сегодняшний приказ о закрытии сделает именно это", - говорится в заявлении представителя TikTok.

Канада также запретила приложение TikTok на государственных устройствах, заявив, что оно представляет неприемлемый уровень риска для конфиденциальности и безопасности.



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