Правительство Германии согласовало законопроект о добровольной военной службе

Правительство Германии в среду одобрило законопроект, который позволит армии оценивать готовность граждан, достигших 18 лет, служить в Бундесвере. Об этом сообщает Reuters.

Согласно предложению, все мужчины, которым исполняется 18 лет, а это примерно 300 тысяч, в следующем году должны будут заполнить цифровой опрос о своей заинтересованности в службе в армии.

Молодые женщины также получат опрос, но не будут обязаны на него отвечать.

Бундесвер переберет ответы, сделает отбор и пригласит на сборы. При этом будет действовать принцип добровольности.

Война в Украине вызвала в Германии дебаты о том, стоит ли снова вводить призыв в армию, который был отменен в 2011 году.

Сейчас в Германии насчитывается 180 тысяч солдат. Но это количество хотят увеличить до 203 тысяч к 2031 году.

Также в Германии есть 60 тысяч резервистов, и цель состоит в том, чтобы в конечном итоге иметь еще 200 тысяч резервистов, что позволит Германии быстро расширить свои войска до примерно 460 тысяч в случае войны.

Отменив срочную службу, Германия прекратила регистрацию 18-летних для прохождения военной службы, оставив страну без надежной базы данных о тех, кого можно было бы призвать в армию.