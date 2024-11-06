Последнее обновление: 06.11.2024 18:00

В Швейцарии с 1 января запретят носить паранджу в общественных местах

В Швейцарии противоречивый запрет на ношение паранджи в общественных местах, широко известный как "запрет на паранджу", вступит в силу 1 января. Об этом в среду сообщило швейцарское правительство.

Эта мера, которая с небольшим перевесом прошла на референдуме 2021 года в нейтральной Швейцарии и была осуждена мусульманскими ассоциациями, была инициирована той же группой, которая организовала запрет на строительство новых минаретов в 2009 году.

В заявлении Федерального совета говорится, что он зафиксировал начало действия запрета, и что каждому, кто незаконно его нарушит, грозит штраф в размере до 1000 швейцарских франков ($1144), передает Reuters.

Запрет не распространяется на самолеты, дипломатические и консульские учреждения, а также на места поклонения и другие священные места, заявили в правительстве.

Закрывать лица будет разрешено из соображений здравоохранения и безопасности, местных обычаев или из-за погодных условий, говорится в сообщении. Закрытые лица также будут разрешены из художественных и развлекательных соображений, а также для рекламы, добавили в правительстве.

Если такие покрытия необходимы для личной защиты при осуществлении свободы выражения взглядов и собраний, они должны быть разрешены при условии, что ответственный орган уже одобрил их, и общественный порядок не будет нарушен, говорится в документе.



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