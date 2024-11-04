Во Франции наркоторговцам объявили войну

Новый министр внутренних дел Франции от консерваторов Бруно Ретейло объявил войну действующим в стране бандам наркоторговцев.

В прошлом конкурирующие банды боролись за влияние на юге страны. Эта война распространилась теперь по всей стране и достигла Парижа и других французских городов.

Недавно Ретейло также посетил Ренн в регионе Бретань, где ситуация также выходит из-под контроля. В этом городе пострадал пятилетний ребенок, и жертвами ножевых ранений становится все больше людей, пишет The Times.

Насилие растет и в других французских городах, людей убивают как на юге, так и на востоке страны. Война с наркотиками сейчас вызывает глубокое недовольство в стране, и новое правительство находится под растущим давлением.

Все более молодые люди становятся жертвами войн с наркотиками. В прошлый четверг 15-летний мальчик был убит в результате перестрелки между конкурирующими бандами наркоторговцев в Пуатье. Еще четыре человека, в том числе двое подростков, получили серьезные ранения.

"Все началось со стрельбы в ресторане и закончилось дракой между конкурирующими бандами. В этой драке приняли участие несколько сотен человек. Нет сомнений, что эта драка была связана с наркотиками. Это происходит не в Южной Америке, а в западной Франции. В районах, которые когда-то были тихими и мирными. Сегодня у нас есть выбор между всеобщей мобилизацией или мексиканизацией страны", – сказал Ретайо.