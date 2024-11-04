Дело против Усманова в Германии закрыли после его согласия выплатить €4 млн

Находящийся под санкциями ЕС российский миллиардер Алишер Усманов согласился уплатить €4 млн штрафа, чтобы закрыть дело об отмывании денег в Германии. Об этом со ссылкой на прокуратуру Франкфурта пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Оплата штрафа Усмановым не означает признания им виновности и не влечет за собой осуждение.

Прокуратура обосновала закрытие дела отсутствием финансового ущерба для кого-либо в Германии, а также давностью вероятных преступлений (в деле речь шла о "самоотмывании" денег, которое стало уголовным преступлением в Германии только с ноября 2015 года, а до этого рассматривалось как дополнительное действие к основному налоговому преступлению и отдельно не каралось).

Адвокаты Усманова настаивали на закрытии дела, а уплату штрафа объяснили соображениями "процессуальной экономии". По словам его представителей, миллиардер не хотел затягивать это "выдуманное дело".

Газета указывает, что ранее Земельный суд Франкфурта признал незаконными несколько обысков по делу Усманова, указав на отсутствие достаточного основания для первоначального подозрения. В частности, суд решил, что обвинение в том, что его миллиардное состояние происходит от преступлений, совершенных в России, было слишком общим и не подкрепленным доказательствами.

Против Усманова в Германии расследуют еще два дела: об уклонении от уплаты налогов на "трехцифровую" сумму миллионов евро и недекларировании активов в Германии. Он отвергает эти подозрения.