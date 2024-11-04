В ночь на 4 ноября Россия запустила по Украине 80 дронов и баллистическую ракету

В ночь на 4 ноября Россия запустила по Украине 80 беспилотников, а Днепропетровскую область россияне атаковали из Ростовской области баллистической ракетой "Искандер-М". Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак уточнил, что ракетой был атакован Днепровский район. Возник пожар, который спасатели потушили. Повреждена инфраструктура, но обошлось без пострадавших.

Шахеды и БпЛА неустановленного типа РФ запускала из районов Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбивание 50 БпЛА в Киевской, Сумской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях.

При этом 27 беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины.

В Киеве обломки сбитых беспилотников упали в Оболонском и Деснянском районах.