РФ нанесла удар по Харькову управляемыми авиабомбами

Россия нанесла удары управляемыми авиабомбами по центральной части Харькова и открытой территории вечером 28 октября и ночью. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

Вечером 28 октября в результате российского удара по Харькову зафиксировано попадание в административное здание, разрушены несколько этажей.

На утро 29 октября известно о четырех погибших, пострадал один из главных архитектурных памятников города - здание Госпрома. В результате взрыва обрушилась часть фасада одного из крыльев здания.

Государственной промышленности (Госпром) в Харькове был построен в 1920-х годах, является одним из первых в СССР небоскребов и памятником архитектуры в стиле конструктивизма, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил о шести раненых. По его данным, в центре города разорвались по меньшей мере три авиабомбы. Синегубов также сообщал о том, что в результате удара пострадало здание Областной больницы.

Около 03.00 россияне ударили по Основянскому району в Харькове. В результате обстрела по жилым домам погибли четыре человека: две женщины и двое мужчин.

«В 02.51 по городу был произведен удар ракетой-гибридом "Гром-Е1". Попали в частный дом в Основянском районе. Результат — четыре дома разрушены полностью, еще 19 повреждены. Четверо погибших. Их несколько часов под завалами искали спасатели», - сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Он отметил, что в последние дни россияне сконцентрировались именно на ударах по жилым домам и историческим памятникам, по символам города, таким как здание Госпрома.