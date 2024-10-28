РФ ночью атаковала Украину сотней дронов

Российская армия атаковала Украину в ночь на 28 октября 100 БпЛА разного типа. Военным удалось сбить 66 из них, но есть и вражеские попадания по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

РФ атаковала ударными дронами типа "шахед", а также БпЛА неустановленного типа по направлению российских Курска, Орла и Приморско-Ахтарска.

По состоянию на 10:30 подтверждено избиение 66 вражеских БПЛА в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областях. Большинство дронов силы противовоздушной обороны сбили в трех регионах: Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях.

Еще 24 дрона были локационно потеряны, а четыре улетели в направлении России и Беларуси. Во время атаки были нанесены несколько ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

В частности, в Сумской области Россия ударила по энергетическим объектам критической инфраструктуры, введены графики аварийных отключений. В Киевской области обломки сбитого БпЛА повредили частный дом.