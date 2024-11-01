Последнее обновление: 01.11.2024 14:16

В Германии фиксируют существенный рост количества депортаций

В Германии в этом году зафиксировали значительный рост числа проведенных депортаций лиц, которые не получить разрешения на пребывание в стране. Соответствующие данные Министерства внутренних дел Германии приводя немецкие медиа.

Согласно информации ведомства, за первые девять месяцев количество депортаций из Германии достигло 14 706. По сравнению с прошлым годом это количество выросло на 20% – за аналогичный прошлогодний период было депортировано 12 042 человека.

По данным МВД, основными странами назначения депортаций были Грузия, Северная Македония, Австрия, Албания и Сербия.

В ведомстве напомнили, что в конце августа Германия депортировала людей в Афганистан – впервые со времени прихода к власти в этой стране исламистского движения "Талибан".

"В ближайшее время состоятся дальнейшие депортации в Афганистан", - заявляла министр внутренних дел Нэнси Фезер несколько недель назад.

Она добавила, что также ее ведомство изучает возможность организации депортации в Сирию тех, кому отказано в праве оставаться в Германии.



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