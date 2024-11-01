Птичий грипп H5N1 впервые обнаружили у свиньи в США

В США впервые подтвердили случай заражения свиньи птичьим гриппом H5N1. Об этом проинформировало Министерство сельского хозяйства США /USDA/.

В прошлую пятницу Департамент сельского хозяйства штата Орегон сообщил, что первый случай заражения свиньи птичьим гриппом H5N1 был выявлен на одной из ферм штата.

Во вторник Национальные лаборатории ветеринарной службы USDA подтвердили, что одна из пяти свиней на ферме заражена вирусом H5N1, что стало первым случаем обнаружения этого вируса у свиней в США.

Согласно сообщению USDA, ферма была помещена на карантин, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса. Другие животные, в том числе овцы и козы, остаются под наблюдением.

Ферма является некоммерческой, и животные не предназначались для убоя на мясо.

"В связи с обнаружением (вируса) нет никаких опасений по поводу безопасности поставок свинины в стране", - говорится в заявлении USDA.