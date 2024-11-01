В Молдове окончательно утвердили результаты референдума о вступлении в ЕС

Конституционный суд Молдовы на заседании 31 октября признал законными результаты референдума о европейской интеграции, где с минимальным перевесом победили сторонники вступления в ЕС. Об этом сообщает TV8.

Начало заседания Конституционного суда Молдовы состоялось на фоне протеста, организованного лидерами и сторонниками пророссийского блока "Победа", связанного с беглым олигархом Иланом Шором, а также Партии коммунистов Молдовы.

В результате решения суда в Конституцию Молдовы будет внесено положение о том, что вступление Молдовы в Европейский Союз становится необратимой целью.

Дополнительно Конституционный суд Молдовы объявил, что рассмотрит запрос коммунистов о пересчете голосов на референдуме в контексте обращения Центральной избирательной комиссии о подтверждении результатов плебисцита, однако отклонил заявление о признании коммунистов стороной по делу.

Напомним, за конституционные изменения по евроинтеграции Молдовы на референдуме 20 октября проголосовали 50,35% избирателей, против – 49,65%. Разница составила немного больше, чем 10 тысяч голосов, причем преимущество сторонников евроинтеграции обеспечила прежде всего диаспора.