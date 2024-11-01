В Беларуси с 1 ноября действуют новые розничные цены на пеллеты для населения

Постановлением Министерства лесного хозяйства № 36 от 15 октября 2024 г. установлены фиксированные розничные цены на древесные топливные гранулы для населения.

В частности, установлены фиксированные розничные цены при реализации пеллет населению, сформированных на условиях: франко-склад изготовителя – в размере Br240 за тонну; франко-склад продавца – в размере Br282 за тонну.

Это положение не распространяется на гранулы древесные топливные, фиксированные розничные цены на которые в пределах норм отпуска, определенных постановлением Совмина от 9 ноября 2012 г. № 1028 «Об обеспечении населения твердыми видами топлива», устанавливаются облисполкомами и Минским горисполкомом.

Фиксированная отпускная цена, сформированная на условиях франко-склад изготовителя, как и ранее составит Br160 без НДС за тонну при реализации их организациям:

коммунальной формы собственности системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства;

входящим в систему Министерства архитектуры и строительства, осуществляющим производство цемента;

входящим в систему Министерства энергетики, осуществляющим производство тепловой энергии.

Для иных потребителей фиксированная отпускная цена на древесные топливные гранулы (пеллеты), реализуемые на условиях франко-склад изготовителя, установлена в размере Br200 без НДС за тонну.

Под изготовителем понимается организация, ведущая лесное хозяйство, подчиненная Министерству лесного хозяйства, на балансе которой находится пеллетное производство.

Постановление вступает в силу с 1 ноября 2024 г.