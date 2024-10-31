Белорусские пограничники похвастались очередным изъятием беспилотника

Военнослужащие Сморгонской погрангруппы 30 октября при осмотре (по наводке) в Поставском районе дома гражданина Беларуси обнаружили беспилотный летательный аппарат кустарного производства.

Как сообщает Госпогранкомитет РБ, БПЛА изъят и направлен в Сморгонскую пограничную группу. Ведется дальнейшее разбирательство.

Как известно, с 1 апреля в Беларуси запрещен ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства синеокой без соответствующего разрешения.

Кроме того, содержание и использование беспилотников в пограничной зоне либо пограничной полосе являются нарушением пограничного режима и влекут административную ответственность по статье 24.19 КоАП (штраф до 50 базовых величин).