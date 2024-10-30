В Беларуси срок действия программы семейного капитала продлили на пять лет

Лукашенко указом от 30 октября продлил срок действия программы семейного капитала на следующий пятилетний период (с 2025 по 2029 год) с сохранением действующих условий для его назначения, сообщает его пресс-служба.

Документом расширяются возможности использования средств семейного капитала на улучшение жилищных условий. Так, предоставляется право их досрочного использования при строительстве жилья независимо от наличия направления местного органа власти на такое строительство. Не учитываются в общей площади жилья, находящегося в собственности семьи, жилые помещения, не соответствующие санитарным и техническим требованиям. Предусматривается возможность досрочного использования средств на приобретение доли (долей) жилых помещений, если у семьи уже имеются в собственности доли этих жилых помещений. Разрешается также досрочное использование семейного капитала на погашение кредитов, выданных на основании договоров о рефинансировании кредитов на возведение, реконструкцию, приобретение жилых помещений, доли (долей) в праве собственности на них.

В указе впервые закрепляются права детей (в том числе при разводе родителей) на жилые помещения, построенные или приобретенные с использованием средств семейного капитала.

Устанавливается возможность оплаты обучения за следующий учебный год при направлении семейного капитала на получение образования (в настоящее время - за текущий и предыдущий годы). Расширяется перечень средств, предназначенных для социальной реабилитации инвалидов, которые можно приобрести с использованием средств семейного капитала.

Кроме того, документом предоставляется право на назначение семейного капитала иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Беларуси, при приобретении ими гражданства не позднее одного года со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего и последующих детей.