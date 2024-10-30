Компания Audi в феврале 2025 года закроет завод в Брюсселе

Немецкая автомобилестроительная компания Audi, входящая в состав концерна Volkswagen, в начале 2025 года закроет свой завод в Брюсселе.

Согласно сообщению руководства Audi, завод в Брюсселе прекратит работу 28 февраля следующего года. Сохраняется возможность, что завод удастся продать другой компании, которая занимается выпуском фургонов или тракторов.

Audi является частью концерна Volkswagen, который недавно сообщил о закрытии трех заводов в Германии. Для Volkswagen это первый прецедент закрытия завода в Германии за всю 87-летнюю историю компанию. Причиной кризиса является снижение конкурентоспособности немецкого автопрома, который быстро утрачивает позиции на китайском автомобильном рынке, где импортные машины вытесняются местными производителями.

По сообщению газеты Handelsblatt, немецкий автомобильный концерн попытается предотвратить дальнейшее закрытие заводов в Германии сокращением зарплат работников на 10%, что в сочетании с урезанием бонусов для работников должно сэкономить €800 млн в год.