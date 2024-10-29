Последнее обновление: 29.10.2024 17:11

Иран запретил ввоз и продажу мобильных телефонов Motorola

Импорт и продажа мобильных телефонов Motorola в Иране запрещены после взрывов пейджеров в Ливане. Об этом сообщают иранские СМИ.

Ранее заместитель министра промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана Мохаммед Мехди Барадаран р заявил, что продажа мобильных телефонов Motorola в торговых объектах будет пресечена.

Сообщается, что доля мобильных телефонов Motorola на иранском рынке невелика, и этот запрет не окажет серьезного влияния на рынок.

До этого депутаты иранского парламента попросили Министерство связи Ирана ввести запрет на импорт продукции Motorola.



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