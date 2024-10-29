Последнее обновление: 29.10.2024 17:11

В сентябре безработица в Японии снизилась до 2,4%

Безработица в Японии в сентябре снизилась до минимальных с января 2,4%. Об этом говорится в отчете Министерства внутренних дел и связи страны.

В августе она составляла 2,5%.

Число безработных в стране в сентябре сократилось на 40 тыс. и составило минимальные за 20 месяцев 1,68 млн человек. Количество занятых уменьшилось на 90 тыс. - до 67,82 млн.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в минувшем месяце приходилось 124 открытые вакансии по сравнению со 123 месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения.

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