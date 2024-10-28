Последнее обновление: 28.10.2024 18:00

В Европе увидели угрозу в кухонных газовых плитах

Ежегодно почти 40 тыс. преждевременных смертей в ЕС и Великобритании могут быть связаны с воздействием диоксида азота от сжигания газа для приготовления пищи в помещении. Об этом свидетельствуют результаты первого для Европы масштабного исследования токсичности кухонных газовых плит, которое провел испанский Университет Хайме I.

В исследовании также утверждается, что использование газовых плит привело к сотням тысяч случаев детской астмы, сообщает Bloomberg.

"С точки зрения общественного здравоохранения газовые плиты токсичны. Проблема преждевременной смертности гораздо хуже, чем мы думали", - прокомментировала агентству Хуана Мария Дельгадо-Саборит, ведущий автор исследования.

Она добавила, что цифра преждевременных смертей, вероятно, занижена, поскольку газовые плиты также выделяют другие загрязняющие вещества, которые не были учтены в исследовании.

Проблема, как правило, наиболее серьезная в странах с высоким уровнем использования газа для приготовления пищи, таких как Великобритания, Румыния, Польша и Италия. Около трети европейских домохозяйств используют газовые плиты в своих домах.

При использовании газа для приготовления пищи плиты выделяют диоксид азота и твердые частицы, которые связаны с респираторными заболеваниями и преждевременной смертью. Также плиты выделяют парниковые газы, такие как диоксид углерода, которые влияют на изменение климата.

Потребители должны обязательно проветривать помещения при использовании газовой плиты, чтобы минимизировать последствия для здоровья, и рассмотреть возможность замены ее на электрическую альтернативу, рекомендуют авторы исследования.

Университет Хайме I провел исследование токсичности газовых плит в рамках более широкого проекта по чистому приготовлению пищи, организованного Европейским альянсом общественного здравоохранения.



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