Военные Польши в 2024 году сделали более 1,6 тыс. предупредительных выстрелов на границе с Беларусью

Военнослужащие польской армии с начала 2024 года сделали более 1,6 тыс. предупредительных выстрелов боевыми патронами в сторону мигрантов, пытавшихся нелегально проникнуть в Польшу из Беларуси. Об этом пишут польские СМИ со ссылкой на Минобороны страны.

По его данным, точное число выстрелов с использованием боевых патронов составило 1609. Гораздо чаще военные прибегают к стрельбе с использованием резиновых пуль для предупреждения мигрантов, признался генерал Аркадиуш Шкутник, командующий операцией по охране границы "Безопасное Подлясье".

С начала года не было зафиксировано случаев нанесения вреда мигрантам после стрельбы в их сторону, утверждает ведомство.

"Мы используем непроникающие резиновые пули, и это крайняя мера при стрельбе в человека <...> Выяснилось, что самые агрессивные мигранты, когда видят, что солдаты вооружены таким оружием, не предпринимают никаких попыток агрессии. Это является эффективным сдерживающим фактором", - рассказал Аркадиуш Шкутник.