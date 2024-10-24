В Украине разрешат использовать технологию Wi-Fi 6E

Национальная комиссия регулирования электронных коммуникаций (НКЕК) предложила Министерству цифровой трансформации внедрить в Украине радиотехнологию Wi-Fi 6E (5945-6425 МГц), добавив соответствующие частоты в план распределения и использования радиочастотного спектра. Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

"Увеличение пропускной способности для Wi-Fi сетей (480 МГц дополнительного спектра) означает более высокую скорость, меньшую задержку и одновременную передачу гораздо больших объемов информации для пользователей Wi-Fi", - говорится в пояснении.

Условия применения новейшего стандарта радиооборудования Wi-Fi 6E на территории Украины будут аналогичны европейским – на основании общей авторизации без присвоения радиочастоты.

Летом 2024 года Европейская бизнес-ассоциация обратилась к правительству с просьбой о внедрении технологии Wi-Fi 6E, которая была принята еще в 2020 году. Согласно информации Wi-Fi Alliance, радиотехнология Wi-Fi 6E разрешена к использованию в ЕС и большинстве стран мира за исключением некоторых стран Африки.

При этом некоторые страны уже начали обсуждение возможности внедрения следующей технологии Wi-Fi 7 (6425-7125 МГц).