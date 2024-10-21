Meta выпустила самообучающуюся ИИ-модель

Meta запустила новые ИИ-модели, включая «оценщика-самоучку», который станет шагом к снижению человеческого участия в процессе разработки нейросетей. Об этом пишет Reuters.

Искусственный интеллект создан на базе инструмента, который опирается на технологию «цепочки мыслей».

Ранее стартап OpenAI представил большую языковую модель o1, обученную методом с подкреплением для выполнения сложных рассуждений. Нейросеть умеет думать — она способна создать длинную внутреннюю цепочку мыслей в ходе анализа вопроса.

Сотрудники исследовательского подразделения Meta для обучения модели оценщика использовали данные, сгенерированные другим искусственным интеллектом, исключив участие человека на данном этапе.

В разговоре с Reuters они отметили, что такой подход открывает путь к созданию автономных ИИ-агентов, которые способны учиться на своих ошибках.

Самосовершенствующиеся модели устраняют необходимость в дорогостоящем и неэффективном процессе «обучения с подкреплением на основе обратной связи от человека», отмечает издание.

«Мы надеемся, что по мере того, как ИИ будет становиться все более сверхчеловечным, он сможет эффективней проверять свою работу. Поэтому он действительно лучше, чем среднестатистический человек», - прокомментировал один из исследователей Джейсон Уэстон.

В сентябре Meta представила ряд нововведений в области ИИ, среди которых новые версии большой языковой модели Llama 3.2, голосовой ИИ-помощник Meta AI, обновление смарт-очков Ray-Ban и другие разработки.

В октябре корпорация запустила Movie Gen — ИИ-генератор для создания новых видео, редактирования существующих и добавления звука к ним.