Последнее обновление: 21.10.2024 14:19

Граждане Германии и Эстонии "активно" пользуются безвизом для въезда в Беларусь

За три месяца около 9 тысяч граждан из 35 европейских стран, добавленных в обновленный список, воспользовались белорусским безвизом. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Как утверждает ведомство, наибольшей популярностью новый порядок въезда пользуется у граждан из Германии и Эстонии — 3777 и 1657 человек от общего числа прибывших соответственно.

В пятерку стран, граждане которых "активно посещают Беларусь по безвизу", также входят: Италия — 574 туриста, Франция — 314 путешественников, и Великобритания — 303 человека.

С начала года из Латвии в Беларусь въехало 66 493 иностранца, из Литвы — 74 049, из Польши — 34 691.

Всего же с 15 апреля 2022 года Беларусь посетил 984 771 житель Европы.

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