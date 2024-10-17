Минздрав Беларуси запретил ввоз ряда стеклоомывающих жидкостей из РФ

Минздрав запретил ввоз в Беларусь и обращение в осенне-зимний период ряд стеклоомывающих жидкостей из РФ в связи с превышением содержания метанола.

Как сообщает Telegram-канал ведомства, в осенне-зимний период 2024/2025 года запрещен ввоз и обращение следующих жидкостей:

North Way -30 (ООО «Оптима», Россия),

Ice Clean -30 (ООО «Оптима», Россия),

Аrctica -30 (ООО «ЭкоХим» Россия),

Gleid Unlimited -30 (ООО «Комторг», Россия),

Alpina -30 (ООО «Транстех», Россия),

Arctic Panther-30 (ООО «Ривьера», Россия);

Crystal Clear-30 (ООО «Экокемика-ВЛ», Россия),

Antifrost-30 (ООО «Авангард», Россия»),

Anti Ice-30 (ООО «Авангард, Россия»),

Nord Water-30 (ООО «Тех-лайн», Россия),

Winter Drive-30 (ООО «Тех-лайн», Россия),

Stop Ice-30 (ООО «Тех-лайн», Россия),

Nord-30 (ООО «Гелена Химавто», Россия),

Gleid Ultra Effect-30 (ООО «Детальавто», Россия),

Arctic Frost-30 (ООО «Авалон», Россия),

Snow Track-30 (ООО «Тех-лайн», Россия),

Clear View-30 (ООО «Граль», Россия).

Минздрав рекомендует учитывать эту информацию при покупке стеклоомывающей жидкости для своего автомобиля.