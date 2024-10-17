Минздрав Беларуси запретил ввоз ряда стеклоомывающих жидкостей из РФ

Минздрав запретил ввоз в Беларусь и обращение в осенне-зимний период ряд стеклоомывающих жидкостей из РФ в связи с превышением содержания метанола.
Как сообщает Telegram-канал ведомства, в осенне-зимний период 2024/2025 года запрещен ввоз и обращение следующих жидкостей:
North Way -30 (ООО «Оптима», Россия),
Ice Clean -30 (ООО «Оптима», Россия),
Аrctica -30 (ООО «ЭкоХим» Россия),
Gleid Unlimited -30 (ООО «Комторг», Россия),
Alpina -30 (ООО «Транстех», Россия),
Arctic Panther-30 (ООО «Ривьера», Россия);
Crystal Clear-30 (ООО «Экокемика-ВЛ», Россия),
Antifrost-30 (ООО «Авангард», Россия»),
Anti Ice-30 (ООО «Авангард, Россия»),
Nord Water-30 (ООО «Тех-лайн», Россия),
Winter Drive-30 (ООО «Тех-лайн», Россия),
Stop Ice-30 (ООО «Тех-лайн», Россия),
Nord-30 (ООО «Гелена Химавто», Россия),
Gleid Ultra Effect-30 (ООО «Детальавто», Россия),
Arctic Frost-30 (ООО «Авалон», Россия),
Snow Track-30 (ООО «Тех-лайн», Россия),
Clear View-30 (ООО «Граль», Россия).
Минздрав рекомендует учитывать эту информацию при покупке стеклоомывающей жидкости для своего автомобиля.