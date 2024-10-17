В Украине таможню ожидает реформа

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №6490-д, который предусматривает реформу таможни. Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета ВР Яросла Железняк.

"Закон о реформе таможни #6490-д подписан", - проинформировал он.

С 1 ноября соответствующие нормы закона вступают в силу.

В пояснительной записке к закону говорится, что предусмотрено изменить процедуру конкурсного отбора на должность председателя Гостаможслужбы, взяв за основу практики НАБУ и других антикоррупционных органов.

Планируется также привлечение международных экспертов к проведению конкурса на отбор членов аттестационных комиссий, установление алгоритма принятия решений конкурсной комиссией, а также предоставление главе Гостаможслужбы права назначать своих заместителей без согласования с министром финансов.

Кроме того, предусмотрен независимый аудит таможенных органов, внедрены требования к принятию на службу, переаттестация работников и повышение оплата труда таможенников.