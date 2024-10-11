Последнее обновление: 11.10.2024 13:46

Цены на нефть эталонных марок снижаются

Категории: Нефть Цены

Нефть дешевеет в пятницу утром после подъема по итогам предыдущей сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 составляет $79,18 за баррель, что на $0,22 меньше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $2,82 до $79,4 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,16 (0,21%), до $75,69 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $2,61 (3,6%), до $75,85 за баррель.

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