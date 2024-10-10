Цены на нефть эталонных марок растут после снижения накануне

Цены на нефть эталонных марок растут утром в четверг, более чем компенсировав умеренное снижение по итогам предыдущей сессии, вызванное данными о росте запасов нефти в Соединенных Штатах.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:44 составляет $77,15 за баррель, что на $0,57 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $0,6 до $76,58 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене на $0,60 до $73,84 за баррель. По итогам прошлой сессии цена фьючерса снизилась на $0,33 до $73,24 за баррель.