Цены на нефть эталонных марок днем перешли к росту

Цены на нефть начали резко расти днем в понедельник, трейдеры следят за событиями на Ближнем Востоке.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:38 увеличились на $1,52 до $79,57 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к указанному времени на $1,67 до $76,05 за баррель.

По итогам прошлой недели обе марки подорожали на 9,1%, причем для Brent рост стал максимальным с 7 октября 2022 года, для WTI - с 31 марта 2023 года.