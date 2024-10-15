Цены на нефть эталонных марок резко продолжают снижаться

Нефтяные котировки продолжают резко снижаться в ходе торгов днем, реагируя на сигналы смягчения напряженности на Ближнем Востоке и ухудшение прогноза для мирового спроса от Международного энергетического агентства (МЭА).

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:45 упали на $2,91 до $74,55 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к указанному времени на $2,95 до $70,88 за баррель.

По итогам прошлой сессии Brent подешевела на 2%, WTI - на 2,3%.