Последнее обновление: 15.10.2024 18:07

Цены на нефть эталонных марок резко продолжают снижаться

Категории: Нефть Цены

Нефтяные котировки продолжают резко снижаться в ходе торгов днем, реагируя на сигналы смягчения напряженности на Ближнем Востоке и ухудшение прогноза для мирового спроса от Международного энергетического агентства (МЭА).

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:45 упали на $2,91 до $74,55 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к указанному времени на $2,95 до $70,88 за баррель.

По итогам прошлой сессии Brent подешевела на 2%, WTI - на 2,3%.

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