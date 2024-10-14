Цены на нефть эталонных марок продолжают дешеветь из-за опасений сокращения спроса на топливо со стороны Китая.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в понедельник составляют $78,1 за баррель, что на $0,94 ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $0,36 (до $79,04 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на $0,92 до $74,64 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,29 (на 0,4%) и составила $75,56 за баррель.

Несмотря на снижение цен в пятницу, по итогам всей прошедшей недели Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 1,6%.