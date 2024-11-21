Последнее обновление: 21.11.2024 18:27

Приобретенная Канадой система NASAMS вскоре прибудет в Украину

Приобретенная Канадой система противовоздушной обороны NASAMS сейчас находится в Польше и будет вскоре передана Украине. Об этом в Оттаве заявил министр обороны Канады Билл Блэр.

Он отметил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее уже провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, сообщив ему о поступлении вскоре NASAMS.

"Мы тесно сотрудничали с американцами и производителем Raytheon над сбором этой системы и ее доставкой. Сейчас она находится в Польше и вскоре должна быть переправлена через границу", – сказал Блэр, которого цитирует Укринформ.

Накануне стало известно, что канадское правительство в проекте бюджета на 2025 год заложило 763 миллиона канадских долларов (более $545 млн) на военную поддержку Украины.

Страна также поддерживает разрешение на дальнобойные удары американскими ракетами ATACMS по территории России.



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