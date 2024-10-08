Цены на нефть эталонных марок снижаются

Цены на нефть снижаются во вторник утром после роста по итогам предыдущей сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 составляет $79,75 за баррель, что на $1,18 меньше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $2,88 до $80,93 за баррель - максимума с 26 августа.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $1,18 до $75,96 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $2,76 до $77,14 за баррель, что также является максимумом с конца августа.