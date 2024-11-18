Бомбардировщики ВВС США провели учебное бомбометание в Литве

Стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США провели учебное бомбометание на полигоне Cudgel к западу от литовского года Каунас. Об этом сообщило Объединенное авиационное командование НАТО.

Операция проводилась во взаимодействии с истребителями Германии и Италии.

США в начале ноября перебросили на авиабазу Милденхолл в Великобритании четыре стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress. За прошедшее время они совершили серию полетов над Финляндией, Швецией, Северным море и Литвой.