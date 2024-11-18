ЕС ввел новые санкции из-за военно-технического сотрудничества Ирана и РФ

Совет ЕС расширил санкции в связи с военно-техническим сотрудничеством Ирана и РФ и с поддержкой вооруженных групп и организаций на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.

"Эта дополнительная мера нацелена на использование судов и портов для передачи иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ракет и связанных с ними технологий и компонентов", - сказано в коммюнике Совета ЕС.

Отмечается, что сегодняшнее решение вводит запрет на экспорт, передачу, поставку или продажу из ЕС в Иран компонентов, используемых при разработке и производстве ракет и БПЛА.

Наряду с этим совет принял ограничительные меры в отношении одного физического лица и четырех организаций, которые участвуют в военно-техническом сотрудничестве Ирана с РФ.

В документе называются морской перевозчик Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) и его директор Мохаммад Реза Хиабани, а также российские судоходные компании "МГ Флот", "ВТС-Брокер" и "Арапакс".