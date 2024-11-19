Мировой экспорт кофе вырос на 11,7%

Мировой экспорт кофе в 2023/24 маркетинговом сезоне (октябрь-сентябрь) увеличился на 11,7% до 137,27 миллиона мешков (по 60 килограммов). Об этом говорится в отчете международной организации по кофе (ICO).

В нем отмечается, что отгрузки зеленого (необжаренного) кофе выросли на 11,8% до 123,75 миллиона мешков.

Среди макрорегионов позицию крупнейшего экспортера кофе сохраняет Южная Америка, в 2023/24 сезоне нарастившая поставки на 30,7 процента - до 66,13 миллиона мешков. В том числе в Бразилии зафиксирован рекордный показатель отгрузок кофе в 49,03 миллиона мешков.

Продажи кофе из государств Азии и Океании в завершившемся сезоне снизились на 6,7% до 40,62 миллиона мешков, тогда как Африка увеличила поставки на 17,3 миллиона до 16,02 миллиона мешков.