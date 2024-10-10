Последнее обновление: 10.10.2024 17:42

Huawei впервые за 4 года обогнал Apple по продажам смартфонов в Китае

Продажи смартфонов производства Huawei Technologies в материковом Китае в августе превысили продажи iPhone от Apple впервые за 46 месяцев. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на данные исследовательской компании CINNO.

Аналитики отмечают, что продажи Huawei поддерживает хороший спрос как на флагманские серии Mate и Pura, так и на необычные модели вроде складного Mate XT.

Китай - крупнейший рынок для Huawei, на него приходится 89% глобальных продаж компании.

Ранее государственная организация China Academy of Information and Communications Technology сообщила, что в августе продажи иностранных смартфонов в Китае упали на 12,7% в годовом выражении, до 1,87 млн единиц, тогда как продажи местных брендов подскочили на 26,7%, до 24,05 млн.



<Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование