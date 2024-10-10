Последнее обновление: 10.10.2024 17:42

Совет ЕС одобрил новые требования к киберзащите "умных" вещей

Совет ЕС одобрил новое законодательство, устанавливающее требования защищенности цифровых продуктов, используемых в "умных" приборах. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Законодательство закрепляет базовые требования защищенности от кибервмешательства "продуктов с цифровыми элементами" – как, например, домашние камеры наблюдения, "умные" холодильники, телевизоры, игрушки – любые устройства, способные присоединяться к другому устройству или сети в течение всего периода их производства и эксплуатации.

Закон имеет целью устранить пробелы, которые существовали в этой сфере до сих пор, и разногласия между внутренними требованиями отдельных стран. Нововведение инициировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще осенью 2021 года.

После одобрения закон будет подписан президентами Совета и Европарламента и опубликован в Официальном журнале ЕС в ближайшие недели. Он вступит в силу через 20 дней после публикации, а переходный период для определенных требований продлится до 36 месяцев.



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