Цены на нефть стабилизировались после резкого снижения накануне

Цены на нефть стабилизировались в пятницу после 5%-ного скачка по итогам предыдущей сессии на фоне опасений сокращения предложения на рынке из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на утро пятницы составляет $77,51 за баррель, что на $0,11 меньше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $3,72 до $77,62 за баррель - максимума с 30 августа.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,09 до $73,62 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $3,61 (5,2%), до $73,71 за баррель, максимума с 29 августа.

Нефтяной рынок завершает неделю максимальным скачком с начала 2023 года, с начала недели как Brent, так и WTI подорожали на 8%.