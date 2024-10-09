В Беларуси задумались о создании института искусственного интеллекта

В Беларуси появится институт искусственного интеллекта. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник управления технического нормирования и стандартизации Государственного комитета по стандартизации Оксана Гришкевич.

По ее словам, в проекте национальной стратегии устойчивого развития страны до 2040 года акцент сделан на развитии республики в разных сферах на основе технологий искусственного интеллекта: в здравоохранении, образовании, промышленности, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, туризме, жилищно-коммунальном хозяйстве, торговле, культуре и даже в сфере финансового рынка. Стандартизация коснется внедрения искусственного интеллекта в этих сферах. Первым шагом стало введение в 2024 году в Беларуси 12 национальных стандартов.

"Мы позаимствовали стандарты на системы искусственного интеллекта в автомобильном транспорте для производства и испытаний беспилотных транспортных средств у российских коллег. Безусловно, для развития стандартизации в области искусственного интеллекта мы будем использовать международные стандарты, внедрять передовые международные практики. Они обеспечат прочную основу для развития технологий и отраслей", - считает Гришкевич, которую цитируют госСМИ.