Последнее обновление: 08.10.2024 12:38

Франция выдворила сына Усамы Бин Ладена за прославление терроризма

Омар Бин Ладен, сын террориста Усамы Бин Ладена, выслан с территории Франции после того, как в 2023 году "разместил в своих социальных сетях комментарии, которые были прославлением терроризма". Об этом заявил министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо.

Новый министр внутренних дел Брюно Ретайо объявил в этот вторник, 8 октября, "административный запрет на въезд на территорию" Омару Бин Ладену, старшему сыну террориста Усамы бин Ладена, сообщает BFMTV.

"Префект департамента Орн выдал OQTF (обязательство покинуть территорию Франции) и добился выезда Бин Ладена", – добавил Ретайо.

По словам министра внутренних дел, Омар Бин Ладен проживает в Орне с 2021 года "как муж гражданки Великобритании", а в 2023 году выступил с комментариями, являющимися прославлением терроризма.



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