Цены на нефть эталонных марок продолжают расти

Цены на нефть повышаются в четверг на фоне сохраняющейся геополитической напряженности.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:30 составляет $74,77 за баррель, что на $0,87 больше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $0,34 до $73,9 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,94 до $71,04 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,27 (0,4%), до $70,1 за баррель.