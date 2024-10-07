ЦИК Казахстана озвучил предварительные итоги референдума о строительстве АЭС

Казахстанцы поддержали строительство АЭС в республике: предварительно 71,12% проголосовавших на референдуме высказались в поддержку этой идеи. Об этом сообщили на брифинге в Центризбиркоме.

По данным ЦИК, «за» проголосовали 5 561 937 человек. «Против» — 2 045 271 человек (это 28,88%).

Всего в референдуме приняли участие 63,66% казахстанцев, у которых есть право голоса.

При этом 130 тыс. бюллетеней признали недействительными, в 82 тыс. из них были выбраны оба варианта ответа.

Республиканский референдум состоялся 6 октября. Гражданам предлагалось ответить на вопрос «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?».

В прошлом году Минэнерго республики заявило, что станция может появиться на территории села Улкен (Улькен) Жамбылского района Алматинской области. Впрочем, поставщика технологий для нее пока не выбрали. Накануне президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что если граждане поддержат идею строительства АЭС, то работы должен выполнять международный консорциум компаний.