Последнее обновление: 07.10.2024 14:15

Ночь в РФ была неспокойной: над пятью регионами сбили 21 дрон

В РФ этой ночью было неспокойно: над пятью регионами сбили 21 беспилотник. Об этом утром сообщило Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожен двадцать один украинский беспилотный летательный аппарат. Двенадцать БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, шесть БПЛА уничтожены над территорией Курской области и по одному БПЛА - над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей", - говорится в сообщении.

В то же время в аннексированном Крыму, в Феодосии, загорелась нефтебаза. Об этом со ссылкой на местные власти сообщили российские агентства. Причину пожара власти не называют, но Telegram-каналы с обеих сторон сообщали о налете украинских дронов на Крым.

«Возгорание возникло на феодосийской нефтебазе, работают расчеты МЧС, жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении администрации Феодосии, которое цитируют российские агентства.

Нефтебаза с 32 резервуарами разного размера находится, судя по спутниковым картам, на восточном краю Феодосии, недалеко от Берегового.

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