Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь 92 беспилотников

В течение прошедшей ночи на территории России уничтожено 92 украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 92 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.

Согласно информации, 47 БПЛА были ликвидированы над территорией Краснодарского края, 12 - над территорией Курской области, 9 - над территорией Ростовской, 4 - над территорией Брянской, по два над территориями Белгородской области и Республики Крым, один - над территорией Воронежской области и 15 БПЛА над акваторией Азовского моря.

Между тем глава Адыгеи Мурат Кумпилов утром в четверг фактически подтвердил факт удара украинских беспилотников по военному аэродрому, объявив об эвакуации поселка, который находился при нем.

Кумпилов написал в своем Telegram-канале, что ночью атаке беспилотников подвергся "пригород Майкопа", не упомянув при этом авиабазу.

"Идет организованная эвакуация жителей поселка Родникового. Пункт временного размещения граждан развернут в станице Ханской", - говорится в сообщении.

Поселок Родниковый находится при военном аэродроме.

Ночью и утром Telegram-каналы с обеих сторон публиковали видео со взрывами и дымом в районе этого аэродрома, о взрывах рассказывали и местные жители в нескольких чатах в соцсетях.