Россия ночью вновь атаковала Украину десятками дронов

Войска РФ в ночь на 5 сентября атаковали Украину десятками дронов типа Shahed. О запуске ударных беспилотников в направлении ряда областей страны сообщили Воздушные силы ВСУ.

В повышенной опасности находились Миргород, Белая Церковь, Чернигов, Сумы.

В Житомире также прогремела серия взрывов, сообщили местные жители.

Кроме того, взрывы прозвучали в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале: "В городе работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях! В столице воздушная тревога продолжается всю ночь". О пострадавших пока ничего не известно.

К настоящему времени в Киеве и ряде областей дали отбой воздушной тревоги.

В Киеве она длилась 9 часов. В Киевской области тоже и отбоя не было до сих пор.